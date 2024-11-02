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Ekonomi

S&P Türkiye’nin Kredi Notunu Yükseltti

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S&P’DEN NOT ARTIRIMI

S&P, Türkiye’ye ikinci kez not artırımında bulundu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye’nin kredi notunu bir kademe yükselterek B+ seviyesinden BB- seviyesine taşıdı. Türkiye’nin “B” olan kısa vadeli kredi notu ise teyit edildi. Kurum, Türkiye’nin kredi not görünümünü ise pozitiften durağana çevirdi. Açıklamada, Merkez Bankası’nın sıkı duruşunun Türk yetkililerin lirayı istikrara kavuşturmasını, enflasyonu düşürmesini ve rezervleri yeniden inşa etmesini sağladığı vurgulandı.

OLUMLU DEĞERLENDİRMELERİN ARTIKÇA GELİYOR

Türkiye için diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen olumlu değerlendirmeler de dikkat çekiyor. Fitch, mart ayında Türkiye’nin kredi görünümünü “durağan”dan “pozitif”e dönüştürmüş, kredi notunu “B” seviyesinden “B+” seviyesine yükseltmişti. Ayrıca, Moody’s ocak ayında Türkiye’nin kredi notunu “B3” seviyesinde teyit ederken, not görünümünü durağandan pozitife çevirmişti.

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