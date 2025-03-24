Sabaha Karşı Operasyonla Gazetecilere Gözaltı

Bu sabah erkenden gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında birçok gazeteci gözaltına alındı. Now TV muhabiri Ali Onur Tosun, gazeteci ve sunucu İlker Karagöz tarafından aktarılana göre saat 06:00 civarında gözaltına alındı. Karagöz, canlı yayında “Arkadaşımız gözaltında” diyerek durumu bildirdi ve “Niçin böyle bir gözaltı işlemi uygulandığını bilmek istiyoruz” şeklinde ifade kullandı.

Gözaltına alınan gazeteciler

Gözaltına alınan kişiler arasında SOL Parti İzmir İl Başkanı ve BirGün yazarı Barış İnce de bulunuyor. Medyascope’un haberine göre, AFP foto muhabiri Yasin Akgül, foto muhabir Bülent Kılıç ve gazeteci Zeynep Kuray da gözaltına alındı. DİSK Basın-İş ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı ve sendika.org muhabiri Zişan Gür’ün de gözaltına alınanlar arasında yer aldığını duyurdu.

Gerginlik ve gözaltılar devam ediyor

İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan süreç, protestocuların sokaklardaki varlıklarını ortaya koyarken, gazetecilerin gözaltına alınması sabah saatleri itibarıyla gerçekleşti. Gözaltıların nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler, hem protestocular hem de medya tarafından yakından takip ediliyor. Sonrasında basın meslek örgütlerinden tepkiler geldi. Tepkilerden bazıları şöyle: Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), “Bu sabah yapılan operasyonlarda NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Zeynep Kuray, AFP muhabiri Yasin Akgül, gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Sendika.org muhabiri Zişan Gür ve BirGün yazarı Barış İnce gözaltına alındı. Gazetecileri ev baskınlarıyla gözaltına almak, basın özgürlüğüne ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına yapılmış bir saldırıdır. Gazetecileri susturarak gerçeği gizleyemezsiniz. Gözaltına alınan gazeteciler derhal serbest bırakılsın.” Gazeteciler Sendikası (TGS) da “Yine şafak baskını, yine gazeteciler… Bu sabah 06.00’da yapılan ev baskınları ile öğrendiğimiz kadarıyla beş meslektaşımız AFP muhabiri Yasin Akgül, Now Haber muhabiri Ali Onur Tosun, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray ve İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı gözaltına alındı. Yaşananları ve gerçekleri kitlelere yansıtan gazeteciler, kamuya karşı görevlerini ve sorumluluklarını yerine getiriyor. Gazetecilere yönelik baskı ve susturma politikalarınızdan vazgeçin.” şeklinde ifadelerde bulundu.