Sabiha Gökçen’de Kavga Ortaya Çıktı!

UÇAK SEFERİ SIRASINDA YOLCU SALDIRISI

Pegasus Havayolları’nın PC-1169 sefer sayılı Airbus A321 NEO tipi uçağı, Londra Stansted’e gideceği sefer için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yolcu alımını tamamladı. Bu süreçte, koltuğunda aniden bağırmaya başlayan bir yolcu, diğer yolculara saldırmaya başladı. Saldırgan yolcu, kabin ekibi ve diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi.

PİLOTUN YARDIM İSTEĞİ

Olayın ardından, durumu pilota bildirildi. Pilot, hava trafik kontrolüne “Uçakta kavga var, polise ihtiyacımız var” diyerek yardım talep etti. Pilot ile kule arasındaki iletişim, kayıtlara geçti. Havalimanı polis ekipleri, derhal olay yerine gelip saldırgan yolcuyu uçaktan indirdi.

Yaşanan olay nedeniyle İstanbul-Londra Stansted seferi, planlanan saatten 1 saat 23 dakika gecikmeli bir şekilde gerçekleştirildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.