Sabiha Gökçen’de Kavga, Polis Çağırıldı

UÇAKTA YAŞANAN GİZEMLİ OLAY

Pegasus Havayolları’nın PC-1169 sefer sayılı Airbus A321 NEO tipi uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Londra Stansted yönüne sefer yapmak için yolcu alımını tamamladı. Bu süreçte, bir yolcu aniden bağırmaya başlayarak kendisini sakinleştirmeye çalışan diğer yolculara saldırmaya kalkıştı. Saldırgan yolcu, kabin ekibi ve diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi.

PİLOTUN ACİL YARDIM TALEBİ

Durum uçaktaki pilotla paylaşıldı. Pilot, hava trafik kontrolörüne “Uçakta kavga var, polise ihtiyacımız var” diyerek acil yardım istedi. Pilot ile kule arasındaki bu diyalog kayıtlara geçti. Havalimanı polis ekipleri hızla olay yerine ulaşarak saldırgan yolcuyu uçaktan indirdi.

Yaşanan olay nedeniyle İstanbul’dan Londra Stansted’e düzenlenen sefer, planlanan zamandan 1 saat 23 dakika gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.