Sabiha Gökçen’de Sis Uyarısı Yapıldı

İSTANBUL’DA SİS HAZIRLIĞI

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın meydan otoritesi, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), İstanbul’da 19 Nisan sabahında beklenen sis durumu hakkında bilgi sundu.

SIS NEDENİYLE GECİKMELER OLABİLİR

Açıklamada, “19.04.2025 tarihinde, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda beklenen sis hadisesi nedeniyle, sabah saatlerindeki uçuşlarda gecikmeler meydana gelebilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.