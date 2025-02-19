Sabiha Gökçen’de Uçuşlar Aksadı

HAVA DURUMU UYARILARI VE KAR YAĞIŞI

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından kentin sabah saatlerinde aralıklı şekilde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuş operasyonlarında aksama yaşandı. Kar temizleme araçlarının apronda yaptığı çalışmalar yüzünden, havalimanına inişler bir süreliğine durdu. Pistin operasyonlara açılmasını bekleyen uçaklar ise havada tur atmak durumunda kaldı.

UÇUŞ İPTALLERİ VE ETKİLERİ

Havalimanı, olumsuz hava koşullarından dolayı 20 Şubat tarihinde öncelikle yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptali ek olarak kalan uçuşların yüzde 15’inin, 21 Şubat için yapılmış olan yüzde 15 uçuş iptali ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15’inin ve 22 Şubat günü ise uçuşların yüzde 30 oranında iptal edildiğini duyurdu.

SABIHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan bilgilendirmede, “Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yoğun kar yağışı nedeniyle pist ve taksi yollarında karlı-buzlu saha temizleme operasyonu başlatılmıştır.” denildi.