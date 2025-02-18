Sabiha Gökçen’de Uçuşlar Azaltılıyor: Kar Alarmı

İSTANBUL’A KAR YAĞIŞI YENİDEN GELİYOR

İstanbul’a kar yeniden geliyor. 20 Şubat Perşembe günü başlayacak ve tüm hafta boyunca etkili olması beklenen kar yağışı için AKOM ve Meteoroloji peş peşe uyarılar yaptı. Hava yolunda olumsuzluk yaşanmaması için tedbirler alınmaya başlandı. Bu çerçevede Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların azaltılacağı bilgisi verildi.

UÇUŞLARDA İPTALLER YAŞANACAK

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ’tan yapılan açıklamada, “Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10’u, 21 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 15’i iptal edilecektir.” denildi. Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edildi.

THY’DEN SEFER İPTALLERİ

Türk Hava Yolları (THY) da olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. THY’nin sosyal medya hesabında, “Değerli yolcularımız, İstanbul’da beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle 19 Şubat 2025’te İstanbul Havalimanı’ndan kalkan ve İstanbul Havalimanı’na varan bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.” şeklinde bir açıklama yer aldı. Yolcular, uçuşlarının durumunu kontrol etmek ve iade veya yeniden rezervasyon seçenekleri hakkında bilgi edinmek için internet siteleri üzerinden uçuş numaralarını veya rotalarını girerek kontrol edebilir.

SOĞUK HAVA DALGASININ ETKİLERİ

Diğer yandan AKOM’dan yapılan son hava tahmin raporunda, İstanbul’da etkili olan soğuk hava koşullarının yerini bir Sibirya kökenli soğuk hava dalgasına bırakacağı ifade edildi.

KAR YAĞIŞI ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

Perşembe günü aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının, Cuma erken saatlerden itibaren şiddetini artıracağı belirtiliyor. Ayrıca kar yağışının Cumartesi ve Pazar günleri boyunca kuvvetli, yer yer yoğun etkili olmaya devam edeceği duyuruldu.