Sabiha Gökçen Havalimanı Gelişiyor

İSTANBUL’UN TURİZMDE ARTAN ROLÜ

İstanbul, bağlantı yolları sayesinde turizm açısından her yıl artan bir yoğunluk sergileyen bir şehir konumunda. İstanbul’un uluslararası alanda önemli kapılarından biri olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, çok kısa bir süre içerisinde daha hızlı, güçlü ve konforlu hizmet vermeye hazırlanıyor. Yolcu yoğunluğunu karşılamak amacıyla kapasite artırımı gerçekleştiren havalimanında, bu yakın tarihte açılacak olan ilk terminal binası T1, hem kapasite hem de konfor bakımından havalimanına önemli bir ivme kazandıracak.

YENİ TERMİNALİ İLE HIZLI HİZMET

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş. (ISG) iş birliğinde yürütülen yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. T1 ile Sabiha Gökçen, İstanbul’un büyüyen ulaşım ihtiyaçlarına çözüm sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda uluslararası hava trafiğindeki payını artırarak Türkiye’nin küresel havacılık arenasındaki konumunu da güçlendirecek.

İKİNCİ PİST VE KAPASİTE ARTIŞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen ikinci pistin devreye girmesiyle, Türkiye genelindeki uçuş trafiğinin yaklaşık yüzde 22’sini karşılar hale gelen Sabiha Gökçen, yolculara konforlu bir seyahat deneyimi sunmak amacıyla faaliyete alınacak T1 terminalinin yaklaşık 4 milyon yolcuya hizmet vermesini sağlayacak.

TOPLAM KAPASİTE ARTIYOR

Sabiha Gökçen’in yeni terminali T1 ve mevcut terminali T2’nin toplam kapasitesi, yaklaşık 47 milyonu aşan yolcuya ulaşmayı hedefliyor. T1, mevcut terminal ile 240 metre uzunluğunda bir bağlantı köprüsü ile entegre edilerek yolcu trafiği rahatlatılacak.

YOLCU KONFORU İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

T1, mevcut Dış Hatlar 201 no’lu kapısından başlayarak özel bir köprü ile bağlanacak ve yolculara 8 adet ilave biniş kapısından faydalanma imkanı sunacak. Ana terminalden check-in, bagaj ve pasaport işlemlerini tamamlayan yolcular, yürüyen bantlar aracılığıyla T1’e geçerek herhangi bir yoğunluk yaşamadan konforlu bir seyahat deneyimi elde edecek.

MODERN VE DEPRESYON DAYANIKLI YAPI

Dünyada depreme en dayanıklı yapılar arasında bulunan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, mevcut terminal inşasında ileri seviye sismik izolatör teknolojileri kullanıldı. Aynı şekilde T1 binası için güçlendirme projelerine yönelik gerekli araştırmalar yapıldı ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

OTOPARK KAPASİTESİ ARTIYOR

T1 yenileme ve aktivasyon projesi tamamlandığında, mevcut otopark kapasitesi ciddi oranda artırılacak. T2’nin önündeki katlı otoparkın kapasitesi 4 bin 517’den 5 bin 543 araca çıkarılacak. Ayrıca, mevcut T1 otoparkı da 607 araçtan 1.029 araca yükselecek, böylece toplam otopark kapasitesi 5 bin 124’ten 6 bin 752’ye yükselecek.

HAVACILIK VİZYONU İÇİN STRATEJİK YATIRIM

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, T1 terminali ile yolcu kapasitesinin artırılacağı ve sunulan hizmet kalitesinin yükseltileceğini belirtti. Kacır, “T1 terminalimiz, modern mimarisi ve gelişmiş teknolojik altyapısı ile hem havalimanımızın hem de İstanbul’un havacılık vizyonuna katkı sağlayacak bir projedir. Hedefimiz, artan talebi karşılayarak yolcularımıza hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmaktır” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL HAVACILIK STANDARTLARINI YÜKSELTIYOR

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, T1 terminalinin açılmasıyla birlikte Türkiye ve Avrupa havacılık sektöründeki standartları yükseltmeye ve sektörün operasyonel verimliliğinde mükemmelliği sağlamaya devam edecek. Bu gelişme, havalimanının müşteri deneyimini ve sürdürülebilirliğini de artıracak.