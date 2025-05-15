Sabiha Gökçen Havalimanı, Kapasitesini Artırıyor

İstanbul, bağlantı yolları üzerinde yer aldığı için her yıl artan bir turist yoğunluğuna sahip bir şehir olarak dikkat çekiyor. İstanbul’un dünyaya açılan kapılarından biri olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, kısa süre içerisinde daha hızlı, güçlü ve konforlu hizmet sunmaya hazırlanıyor. Yolcu yoğunluğunun artırılması amacıyla kapasitelerinin yükseltilmesi hedeflenen havalimanında, önceki dönemde yenilenen vizyonuyla açılacak terminal binası T1, hem kapasite hem de konfor açısından havalimanına önemli bir ivme kazandıracak.

HAVALİMANI İÇİN YENİ VİZYON

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş. (ISG) iş birliğiyle hızlı bir şekilde süren yenileme çalışmaları ile T1, yeni vizyonuyla misafirlere hizmet vermeye hazırlanıyor. T1 ile birlikte Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İstanbul’un gelişen ulaşım ihtiyaçlarına yanıt vermenin yanı sıra uluslararası hava trafiğinde de payını artırarak Türkiye’nin küresel havacılık sahnesindeki konumunu daha da güçlendirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ikinci pistin faaliyetiyle, Türkiye genelindeki uçuş trafiğinin yaklaşık yüzde 22’sini karşılayacak olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın kapasiteleri artacak. T1 terminalinin yeniden faaliyete geçmesiyle yaklaşık 4 milyon yolcuya hizmet edilmesi sağlanacak.

İKİ TERMİNALİN KAPASİTESİ RAKAMLARI

Sabiha Gökçen’in ilk terminali T1 ve mevcut terminal T2’nin toplam kapasitesinin yaklaşık 47 milyonu aşması hedefleniyor. Yoğun yolcu trafiği ile geçen yıl 41 milyondan fazla yolcunun kullandığı havalimanında, T1 yenileme ve aktivasyon projesinin tamamlanmasıyla T1 ve T2 binaları birbirine yaklaşık 240 metre uzunluğunda bir bağlantı köprüsü ile entegre edilecek.

YENİ BİNAYA ÖZEL İLAVE KAPILAR

T1, mevcut terminalin (T2) Dış Hatlar 201 no’lu kapısından başlayarak özel köprü sistemi ile bağlanacak ve yolcular, T1’de ek olarak 8 biniş kapısını kullanabilecek. Yolcular, ana terminal binasından (T2) check-in, bagaj ve pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra yürüyen bantlar sayesinde geçiş yapacak ve böylece herhangi bir yoğunluğa sebep olmadan uçuş saatlerini bekleyecek.

MODERN VE DEPREME DAYANIKLI YAPI

Dünyada depreme en dayanıklı yapılar arasında yer alan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın mevcut terminal binası, olası afet durumlarında kesintisiz hizmet verebilmek için gelişmiş sismik izolatör teknolojileri ile inşa edildi. Aynı şekilde, T1 binasına yönelik güçlendirme projeleri ve zemin iyileştirme çalışmaları son aşamaya geldi.

OTOPARK KAPASİTESİ ARTIRIYOR

T1 yenileme ve aktivasyon projesi tamamlandığında, terminal otopark kapasitesi de artırılacak. Mevcut T2 önündeki katlı otopark, 4 bin 517 araç kapasitesinden 5 bin 543 araca çıkacak. Şehirlerarası ulaşım araçları için otobüs durakları da T1 önündeki metro istasyonu çıkışına yakın bir yere taşınarak, yolcu yürüyüş mesafeleri kısaltılacak.

T1 TERMINALİ İLE YÜKSEK HİZMET KALİTESİ

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, T1 terminali ile ilgili önemli artışlar yaşanacağını ve hizmet kalitesinin yükseleceğini vurguladı: “Yenilenen vizyonuyla hizmete açacağımız T1 terminalimiz, modern mimarisi ve sürdürülebilir yapısıyla İstanbul’un havacılık vizyonuna katkı sağlayacak bir projedir.”

HAVALİMANI STANDARTLARINI YÜKSELTİYOR

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, T1 terminalinin açılmasıyla birlikte operasyonel verimlilik ve müşteri deneyimini artırarak sektör standartlarını yükseltmeye kararlı. Havalimanı, 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet vererek Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı olmayı sürdürecektir.