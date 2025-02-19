Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Uçuşlar İptal Ediliyor

İSTANBUL’DA KAR ETKİSİ ARTIYOR

Kar yağışı İstanbul’da etkisini giderek artırıyor. Bu durum ulaşımda da olumsuzluk yaratıyor. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, uçuş azaltma kararını güncelledi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin (MADKOM) gerçekleştirdiği toplantı sonrası bir açıklama yaptı.

UÇUŞLARDA İPTAL ORANLARI ARTACAK

Açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 20 Şubat için yapılan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15’i, 21 Şubat için yapılan yüzde 15 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15’i ve 22 Şubat’taki uçuşlar yüzde 30 oranında iptal edilecektir,” ifadelerine yer verildi. Yolculara, uçuş durumlarını hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezleri üzerinden takip etmeleri tavsiye edildi.

DÜN YAPILAN AÇIKLAMA

Dün yapılan açıklamada, İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla Sabiha Gökçen Havalimanı için 20 Şubat’ta yüzde 10 ve 21 Şubat’ta yüzde 15 uçuş azaltma kararının alındığı duyurulmuştu.