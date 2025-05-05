Sabri Yıldız Vefat Etti. Mekanı Cennet Olsun

İLGİ ÇEKEN BİR KARAKTERDİ

Yıllar önce Kanal D’de yayınlanan Esra Ceyhan’ın programına katılan Sabri Yıldız, yaptığı dikkat çekici hareketlerle hatırlanıyordu. ‘Uçan adam’ olarak bilinen Sabri Yıldız’dan gelen kötü haber herkesin moralini bozdu.

HAZİNE GİBİ ANILAR İÇİNDEYDİ

Türk televizyon tarihinin en ilginç isimlerinden biri olarak akıllarda yer eden Sabri Yıldız, katıldığı programda “Allah Allah” nidasıyla kendini yere atarak “havada durduğunu” iddia etmişti. Ayrıca “Havada durdum şahitlerim var” ifadesi sosyal medya üzerinde gündem olmuş ve uzun yıllar boyunca popülaritesini korumuştu.

MADDİ SIKINTILAR YAŞADI

Yıldız, bazı filmlerde rol alsa da medya sektöründe uzun bir süre kendine yer bulamamıştı. Geçmişte yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle de sık sık gündeme gelmişti. Son olarak Hayrettin’in sunduğu Kaos Show’a konuk olmuştu.

VEFAT HABERİ GELDİ

Uçan Adam olarak tanınan Sabri Yıldız’ın yaşamını yitirdiği bildirildi. Vefat haberini YouTuber Testo Taylan, sosyal medya üzerinden paylaştı. “Uçan adam Sabri abim vefat etmiş, şu an haberim oldu” sözleriyle bu üzücü haberi duyurdu. Testo Taylan, Yıldız ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Mekanı cennet olsun, açıksözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti,” şeklinde bir not düştü.