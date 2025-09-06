Saç Siyahlaştırıcı Şampuan Kullandım

SAÇ ŞAMPUANI YÜZDE ALERJİK REAKSİYON NEDEN OLDU

Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Murat Gözde, geçen hafta saçlarındaki beyazlık nedeni ile berberinin önerisi üzerine internetten saç siyahlaştırıcı şampuan satın aldı. Gözde, şampuanı kullanım kılavuzuna uygun olarak dirseğine sürerek denedi. 48 saat boyunca bekledikten sonra herhangi bir olumsuz etki yaşamadığı için saçını ve yüzünü yıkadı.

ALERJİK REAKSİYON BELİRGİNLEŞTİ

Murat Gözde, şampuanı kullandıktan sonra yüzünde alerjik bir reaksiyon meydana geldiğini fark etti. Gözleri şişti ve kafasında yaralar çıkmaya başladı. Bu nedenle sağlık ocağına başvurdu. Doktor tavsiyesi ile yatıştırıcı kremler kullanmaya başlayan Gözde, üç gün geçmesine rağmen durumu düzelmeyince karakola giderek firma hakkında şikayetçi oldu.

KAYGILARINI PAYLAŞTI

Yaşadığı olayı açıklayan Gözde, “Berberin tavsiyesi ile bu ürünü aldım. Önce dirseğime sürdüm, 48 saat sonra komple saçıma uyguladım. Ardından yüzüm ve gözlerim şişti, kafamda yaralar çıktı. Durumum çok kötü. Gözlerimi kaybedeceğim diye endişeleniyorum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım” şeklinde konuştu.