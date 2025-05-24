Sacha Boey’in Galatasaray’a Dönüşü Zor!

GALATASARAY’DA YENİDEN TAKIMA DÖNÜŞÜ ZORLAŞIYOR

Sacha Boey, Galatasaray’dan Bayern Münih’e 30 milyon euro’luk rekor ücretle transfer olduğunda büyük beklentiler vardı. Ancak, Bayern Münih’te istenilen performansı gösteremedi. Taraftarların yeniden takıma dönmesi için umutla beklediği Fransız sağ bek, Almanya’daki yeni sezon planlarında yer almadı. Sky Sport Almanya’nın haberine göre, Boey’in Galatasaray’a dönüşü oldukça zor görünüyor. Transferin engelleri ve detayları ise şu şekilde.

TRANSFERE ENGEL OLAN KRİTİK NOKTALAR

Sacha Boey, 2024 Ocak ayında Galatasaray’dan Bayern Münih’e transfer olduğunda büyük hayallerle yola çıktı. Ancak, yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluk, 24 yaşındaki oyuncunun yalnızca 17 maçta 714 dakika süre alabilmesine neden oldu. Bu süreçte sağladığı 3 asist, Bayern taraftarlarını tatmin etmedi ve kulüp, Boey’i düşünmekten vazgeçti. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncusunu geri almak için harekete geçti ama durum pek de kolay değil. Almanya basını, Boey’in Galatasaray’a dönüşünü engelleyen üç önemli noktayı belirtiyor.

ANLAŞMA YAPISI HENÜZ UZLAŞILAMADI

Bayern Münih, Boey için kalıcı bir transfer gerçekleştirmek isterken, Galatasaray kiralama opsiyonu ile anlaşmaya çalışıyor. Ancak bu noktada henüz bir uzlaşma elde edilebilmiş değil.

TRANSFER ÜCRETİ YÜKSEK

Bayern Münih, Boey için 20-25 milyon euro arasında bir bedel talep ederken, Galatasaray bu rakamı oldukça yüksek buluyor ve daha uygun bir teklif sunmayı planlıyor.

OYUNCUNUN MAAŞI BÜTÇEYİ ETKİLİYOR

Boey’in Bayern Münih’teki yüksek maaşı, Galatasaray’ın mali durumu üzerinde baskı yaratabilir. Sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun maaşının bir kısmını Bayern’in karşılamasını talep ediyor.

İNGİLTERE PREMIER LİG KULÜPLERİ DEVREDE

Sky Sport Almanya, Boey’e en büyük ilginin İngiltere Premier Lig’den geldiğini duyurdu. Hızlı ve fiziksel olarak etkili oyun tarzı ile tanınan Fransız sağ bek, İngiliz kulüplerinin dikkatini çekiyor. Bu durum, Galatasaray’ın transfer konusundaki umutlarını daha da zorlaştırıyor.