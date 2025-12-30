Sacha Boey Krizinde Olayların Perde Arkası Açıklandı

Galatasaray’dan Bayern Münih’e transfer olan Sacha Boey’nin kadroda yer almadığı iki ayın sebebi netlik kazandı. Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Sacha Boey krizinin arka planında yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor.

SACHA BOEY VE KOMPAANY ARASINDAKİ TARTIŞMA

Boey, Bayern Münih’teki ikinci yılına yaklaşırken, kulüpte işler beklenildiği gibi gitmiyor. Alman medya kuruluşlarının ortaya koyduğu bilgilere göre, Boey’in süre alamamasının nedeni, Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany ile yaşadığı tatsız bir olay. Abendzeitung’da yer alan habere göre, bir karşılaşmada Kompany’nin Boey’den oyuna girmek için hazırlanmasını istemesi, Fransız futbolcunun yavaş hareket etmesi üzerine teknik direktörün sinirlenmesine neden oldu. Bu olay sonrası Kompany, Boey’e bir daha şans tanımadı.

DURUMUN ETKİLERİ VE GELECEĞİ

Yaşanan bu durum, 25 yaşındaki futbolcunun Bayern Münih’teki geleceğini tehdit eden bir kriz haline geldi. Sacha Boey’in yeniden forma şansı bulup bulamayacağı ve Galatasaray’ın bu transfere dair nasıl bir yol haritası izleyeceği ise belirsizliğini koruyor.