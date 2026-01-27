Sadettin Saran’dan Fenerbahçe Şampiyonluk Mesajı

sadettin-saran-dan-fenerbahce-sampiyonluk-mesaji

FENERBAHÇE BAŞKANI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA BULUŞTU

Fenerbahçe’nin başkanlık görevini yürüten Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde kulüp kurullarıyla bir araya geldi. Bu buluşmada, Saran, toplantının açılışında kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Saran’ın AÇIKLAMALARI

Başkan Saran, gerçekleştirdiği konuşmada, kulüp içindeki birlikteliğin önemine değindi. “Fenerbahçe, büyük bir camia. Hep birlikte daha güçlü olacağız” ifadelerini kullandı. Kulüp üyelerine yönelik çeşitli projeler hakkında bilgiler vererek, geleceğe yönelik hedeflerini de paylaştı.

Bu buluşma, kulüp kurullarının işleyişine ve Fenerbahçe’nin geleceğine dair görüş alışverişinin yapılması açısından önemli bir fırsat sundu.

