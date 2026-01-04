Sadettin Tantan Yoğun Bakıma Alındı Açıklama Bekleniyor

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, kalp krizi tehlikesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tantan, durumunun ciddiyeti dolayısıyla ilk muayenelerin ardından yoğun bakım servisine alındı. Sağlık ekibi, Tantan’ın sağlık durumunun sürekli olarak gözlem altında tutulduğunu ve gerekli tüm müdahale işlemlerinin yapıldığı bilgisini paylaştı. Hastane yönetimi, Tantan’ın yoğun bakımda tutulma sebebinin önleyici tedbirler olduğunu, hayati tehlikeye dair kesin bilgilendirmenin ise ilerleyen saatlerde yapılacağını açıkladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Usta gazeteci Uğur Dündar, Tantan’ın sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı: “Efsanevi İçişleri Bakanı, Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan kalp krizi riski nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmış. Kendisine acil şifalar diliyorum.”

YÜREKLERİ FERAHLATAN HABER

Gazeteci Aytunç Erkin’in verdiği bilgiye göre, Tantan’ın oğlu Fatih ile yapılan telefon görüşmesinde, Tantan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Erkin, sosyal medya platformu üzerinden şu bilgiyi paylaştı: “EFSANE BAKAN SADETTİN TANTAN’DAN YÜREKLERİ FERAHLATAN HABER… İçişleri Eski Bakanı Sadettin Tantan’ın oğlu Fatih ile görüştüm. Tantan’ın sağlık durumu iyi, anjiyo yapıldı… Birkaç gün istirahat etmesi planlanıyor. Aile bilgilendirmeyi yapacak.”