Sagaing’de 7,7 Büyüklüğünde Deprem Oldu

DEPREMİN MERKEZİ SAGAING’DE YIKIM YAŞANDI

Myanmar’ın Sagaing kenti merkezli olarak yerin yaklaşık 10 km derinliğinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu felaketin boyutları, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle net şekilde görülüyor. Sagaing şehri yakınlarındaki bu güçlü sarsıntı, yalnızca Myanmar’ı değil, komşu ülkeler Çin ve Tayland’ı da derinden etkiliyor. 17.2 km mesafedeki Mandalay’a yakın, 10 km derinlikte meydana gelen deprem, etkisini daha da şiddetli hale getiriyor. United States Geological Survey (USGS) verilerine göre, bu depremi 12 dakika sonra 6.4 büyüklüğündeki bir artçı sarsıntı izliyor. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yarattığı kaos ise dünya gündemine oturuyor.

AWA KÖPRÜSÜ’NÜN YIKILMASI

Myanmar’da deprem sonucu yaşanan kayıplardan biri, Mandalay’daki meşhur Awa Köprüsü oldu. Irrawaddy Nehri üzerinde yer alan bu yapı, 7.7 büyüklüğündeki sarsıntıya dayanamayarak çöktü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, köprünün yıkılış anını ve derhal etrafa yayılan molozları gözler önüne seriyor. Ulaşımda ciddi aksamalar yaşandığı ve çevredeki bazı binaların hasar gördüğü bilgileri yerel kaynaklar tarafından veriliyor. Mandalay’daki eski kraliyet sarayının bir kısmı ve başka yapılar da depremin etkisiyle zarar görmüş durumda; ancak bu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmadı.

BANGKOK’TA DRAMATİK MANZARALAR

Depremin etkileri, Myanmar ile sınırlı kalmayarak Tayland’ın başkenti Bangkok’ta da kendini gösteriyor. Bangkok’ta, yüksek gökdelenlerde bulunan sonsuzluk havuzları, depremin şiddetiyle adeta şelaleye dönüşüyor. Sosyal medyada yayılan görüntüler, lüks otellerin çatı havuzlarından taşan suların, gökdelenlerin çevresinde insanları sürüklediğini gösteriyor. Bu anlar, depremin korkutucu etkisini gözler önüne seriyor.

TRAJİK OLAY: EN ÜST KATTAN DÜŞME

Depremin en trajik olaylarından biri Bangkok’ta meydana geldi. Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, bir gökdelenin çatı katındaki su dolu sonsuzluk havuzundan bir kişinin dengesini kaybedip en üst kattan düştüğü anlar görüntülendi. Bu olay, depremin etkilerine bir örnek teşkil ediyor.

MYANMAR’DA CAN VE MAL KAYBI

Depremin merkez üssüne yakın olan Mandalay’da, binaların yıkılması, yolların çatlaması ve bir caminin kısmen çökmesi sonucu en az üç kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Myanmar’ın başkenti Naypyidaw’daki bir hastane, “kitle yaralanma alanı” ilan edilmiş durumda. Hastanenin acil servisi de hasar gördü ve girişindeki beton bir araç üzerine çökmüş durumda. Tayland’da, Bangkok’un Chatuchak bölgesinde inşaat halindeki bir gökdelen tamamen çökmüş.

OLASI RİSKLER VE GÖZLEMLER

Depremin etkileri sadece Myanmar ve Tayland ile sınırlı kalmadı; aynı zamanda Çin’in Yunnan eyaletinde ve Hindistan’ın bazı bölgelerinde de hissediliyor. Çin, deprem sonrası tsunami uyarısı vermiş olsa da, henüz bir tsunami kaydedilmedi. Myanmar’da depremlerin sık yaşandığı bir bölge olan Sagaing Fayı üzerinde gerçekleşen bu sarsıntı, uzmanlara göre daha büyük artçı sarsıntılara yol açabiliyor. USGS, deprem için “kırmızı alarm” seviyesi uyarısı yaparak, binlerce kişinin hayatını kaybetme ihtimali ve yaygın hasar olasılığını belirtiyor. Myanmar’ın askeri yönetimi ise olağanüstü hal ilan ederek uluslararası yardım talebinde bulundu.