Sağanak Yağış Türkiye Geneline Yayılıyor!

METEOROLOJİDEN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan günlük tahmin raporuna göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu bir hava ile geçeceği, başta Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri olmak üzere pek çok yerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olabileceği bildiriliyor. Özellikle Hakkâri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışların beklenmesi dikkat çekiyor. Meteoroloji, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Batman ve Şırnak için sarı kodlu yağış uyarısı yayınladı. Bu bölgelerde yaşayan kişilerin sel, su baskını, ulaşım aksamaları ve yıldırım riski gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları isteniyor.

RÜZGAR VE RİSKLER

Rüzgarın, Güney ve İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu’nun güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli bir şekilde (30-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu alanlarda yaşayan vatandaşlar için çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi durumlara karşı önlem alınması gerektiği vurgulanıyor.

HAVADA SERT DEĞİŞİM

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor. Ancak kuvvetli rüzgar ve yağışın etkisi ile hissedilen sıcaklıklarda bir düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.