Sağanak Yağış Ve Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ekim Perşembe günü Türkiye genelindeki hava durumu tahminlerini paylaşmış durumda. Yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Ancak, beş farklı bölgede yerel sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Marmara bölgesinde kuvvetli rüzgar da etkili olabiliyor.

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sinop, Artvin, İstanbul’un kuzey kesimleri, Antalya’nın doğu kıyı ilçeleri ve Amasya’nın kuzey bölgelerinde etkili olması öngörülüyor. Bu durum, tarım ve günlük yaşam üzerinde önemli etkiler yaratabiliyor.

MARMARA’DA RÜZGAR UYARISI

Marmara bölgesinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın saatte 40-60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Meteoroloji, bu nedenle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

– Bursa 25°C – Parçalı ve çok bulutlu

– Çanakkale 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

– İstanbul 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı

– Kırklareli 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Bölge genelinde hava durumu parçalı-çok bulutlu. Batıda ve İstanbul’un kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzey/kuzeydoğudan kuvvetli esiyor (40-60 km/s).

EGE

– Afyonkarahisar 23°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

– Denizli 28°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

– İzmir 26°C – Parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

– Muğla 24°C – Parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

– Adana 32°C – Parçalı ve çok bulutlu

– Antalya 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

– Burdur 26°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

– Hatay 29°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

– Ankara 21°C – Parçalı ve az bulutlu

– Eskişehir 23°C – Parçalı ve az bulutlu

– Konya 22°C – Parçalı ve az bulutlu

– Nevşehir 19°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

– Bolu 23°C – Parçalı ve çok bulutlu

– Düzce 24°C – Parçalı ve çok bulutlu

– Sinop 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

– Zonguldak 22°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

– Amasya 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı

– Rize 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

– Samsun 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

– Trabzon 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

– Erzurum 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

– Kars 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

– Malatya 24°C – Parçalı ve az bulutlu

– Van 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

– Diyarbakır 30°C – Parçalı ve az bulutlu

– Gaziantep 29°C – Parçalı ve az bulutlu

– Mardin 28°C – Parçalı ve az bulutlu

– Siirt 29°C – Parçalı ve az bulutlu