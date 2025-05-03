Sağlık Bakanı Memişoğlu, 2 Bin 239 Hekim Atanacak

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Binlerce sağlık çalışanı ve adayları, uzun zamandır bekledikleri açıklamaya kavuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya üzerinden duyurusunu yaparak 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çerçevesinde toplamda 2 bin 239 hekimin atanacağını bildirdi.

ATAMA DETAYLARI AÇIKLANDI

Bakan Memişoğlu, “1566’sı uzman tabip, 673’ü tabip olmak üzere hekim atamaları için münhal kadrolar yayımlandı. Detaylara ‘http://yhgm.saglik.gov.tr’ adresinden ulaşılabilir. Atamaların ülkemize, milletimize ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde açıklamalar yaptı.