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Sağlık Bakanı Memişoğlu, 2 Bin 239 Hekim Atanacak

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BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Binlerce sağlık çalışanı ve adayları, uzun zamandır bekledikleri açıklamaya kavuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya üzerinden duyurusunu yaparak 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çerçevesinde toplamda 2 bin 239 hekimin atanacağını bildirdi.

ATAMA DETAYLARI AÇIKLANDI

Bakan Memişoğlu, “1566’sı uzman tabip, 673’ü tabip olmak üzere hekim atamaları için münhal kadrolar yayımlandı. Detaylara ‘http://yhgm.saglik.gov.tr’ adresinden ulaşılabilir. Atamaların ülkemize, milletimize ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde açıklamalar yaptı.

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