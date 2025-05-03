Sağlık Bakanı Memişoğlu Duyurdu: 2.239 Hekim Atanacak

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI SEVİNDİREN AÇIKLAMA

Binlerce sağlık çalışanının ve adayların merakla beklediği açıklama nihayet yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak, 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamında toplamda 2 bin 239 hekimin atanacağını belirtti.

ATAMA DETAYLARI PAYLAŞILDI

Bakan Memişoğlu, “1566’sı uzman tabip, 673’ü tabip olmak üzere hekim atamaları için münhal kadrolar yayımlandı. Detaylara ‘http://yhgm.saglik.gov.tr’ adresinden ulaşılabilir. Atamaların ülkemize, milletimize ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde ifadelere yer verdi.