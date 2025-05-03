Sağlık Bakanı Memişoğlu Duyurdu: 2 Bin 239 Hekim Atanacak

BEKLENEN AÇIKLAMA YAPILDI

Binlerce sağlık çalışanı ve adayı için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamında toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını duyurdu.

KADRO DETAYLARI PAYLAŞILDI

Bakan Memişoğlu, “1566’sı uzman tabip, 673’ü tabip olmak üzere hekim atamaları için münhal kadrolar yayımlandı. Detaylara ‘http://yhgm.saglik.gov.tr’ adresinden ulaşılabilir. Atamaların ülkemize, milletimize ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde ifade etti.