Sağlık Bakanlığı’ndan Yeni SMS Uygulaması

KANSER, HALK SAĞLIĞI SORUNU

Bakanlıktan gelen bilgilere göre, kanser, hem Türkiye’de hem de dünyada önemli bir halk sağlığı konusu olarak görülüyor. Erken teşhis edilen kanser türlerinde tedavi başarı oranları artarken, hastaların yaşam süreleri ve yaşam kaliteleri de yükseliyor. Bu çerçevede, daha fazla vatandaşın ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden haberdar olması ve bu faaliyetlere katılımın artırılması amacıyla kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme uygulaması devreye alındı.

ÜCRETSİZ KANSER TARAMALARI

Ulusal Kanser Tarama Programı çerçevesinde, 40 ile 69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi ile meme kanseri taraması, 30 ile 65 yaş arasındaki kadınlara beş yılda bir HPV-DNA testiyle serviks (rahim ağzı) kanseri taraması, 50 ile 70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere ise iki yılda bir gaitada gizli kan testiyle kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması yapılacak. Bu tarama hizmetleri, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ile mobil kanser tarama araçlarında tamamen ücretsiz gerçekleşecek.

KISA MESAJ UYGULAMASI

Sağlık Bakanlığı, yeni uygulama çerçevesinde meme kanseri taramasına katılması için yaklaşık 5,5 milyon, serviks (rahim ağzı) kanseri taraması için yaklaşık 3 milyon ve kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması için yaklaşık 6,5 milyon kişiye kısa mesaj gönderecek. 1 ay süresince kademeli olarak gönderilecek kısa mesajlarda, hangi kanser türleri için tarama yapılacağı, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşlarının bilgileri yer alacak. SMS için seçilen yaklaşık 15 milyon kişiyi, tarama için belirlenen yaş aralıklarındaki bireyler oluşturmakta. Bu grupta daha önce kanser taramalarına katılan kişiler de bulunuyor.