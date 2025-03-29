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Sağlık Mesleklerinde Ruhsatla Serbest Çalışma Dönemi

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SAĞLIK MESLEKLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Dil ve konuşma terapistleri, diyetisyenler, ebeler, ergoterapistler, fizyoterapistler, hemşireler, klinik psikologlar, odyologlar ve podologlar gibi farklı sağlık alanlarında çalışan meslek mensupları, Sağlık Bakanlığı’ndan alacakları ruhsat ile serbest mesleklerini icra edebilecek. Bu yeni düzenleme, ebeler ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurlarını da kapsayarak mesleki özgürlüğü genişletiyor.

SAĞLIK MESLEK HİZMETBİRİMLERİ

Aynı meslek unvanına sahip en fazla üç sağlık çalışanı, ruhsat alarak “sağlık meslek hizmet birimi” açabilecek. Bu birimlerde yalnızca yetkili sağlık profesyonelleri hizmet verecek ve hekim tanısı doğrultusunda işlemler yapılacak. Yetki dışındaki tıbbi uygulama veya ürünlerin satışı ise yasaklı olacak.

Yeni birimlerin açılması, sekreterlik ve temizlik gibi alanlarda da yeni iş imkanları sağlamakta. Ayrıca, her birimde “T.C. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ALO 184” karekod uygulaması zorunlu hale getiriliyor.

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