Sağlık Personeli Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

KPSS-2025/4 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları ilan edildi. ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre, 2-8 Mayıs tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından yerleştirme işlemleri tamamlandı.

SONUÇLARA ERİŞİM İMKÂNI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına erişim için ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan “https://sonuc.osym.gov.tr” adresini kullanabilir. Adayların sonuçlara ulaşabilmesi için T.C. kimlik numarası ve aday şifrelerini girmesi gerekiyor.