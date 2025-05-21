Sağlık Riski Taşıyan Oyuncaklar Toplanıyor

SAĞLIK RİSKİ TAŞIYAN ÜRÜNLER AÇIKLANDI

Ticaret Bakanlığı, sağlık riski içeren yeni ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen söz konusu oyuncağın sağlık açısından tehlike taşıdığı tespit edildi. Gerçekleştirilen analizler neticesinde ürünün marketlerden kaldırılması ve satışının tamamen durdurulması kararlaştırıldı.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ İÇİN BİLGİLENDİRME

Ticaret Bakanlığı, güvensiz olduğu belirlenen ürünleri düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Bu sistem, tüketicileri riskli ürünler hakkında bilgilendiriyor ve güvenli alışveriş ortamları oluşturmayı amaçlıyor. Yetkililer, ailelere çocukları için oyuncak seçiminde ürünün güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını kontrol etmeleri konusunda uyarı yapıyor.