Sahilde Köpek Balığı İhbarı! Plaj Boşaldı

SICAK HAVALAR DENİZ SEZONUNU HAREKETLENDİRDİ

Mersin’de sıcak hava etkisiyle tatilciler bayram tatilini sahillerde geçirmeye başladı. Erdemli ilçesindeki Kocahasanlı sahilinde meydana gelen bir durum, kısa süreli bir panik yarattı. Denizde beliren bir karartıyı gören vatandaşlar, bunun köpek balığı olabileceği düşüncesiyle denizi hızla boşalttı.

KÖPEK BALIGI DEĞİL, CARETTA CARETTA

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu karartının köpek balığı olmadığı ve tehlikeli bir durumun bulunmadığı tespit edildi. Ekiplerin yerinde yaptığı inceleme ile görülen canlının caretta caretta olduğu tahmin ediliyor.