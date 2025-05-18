Sahildeki Kayalıklarda Erkek Cesedi Bulundu

SALIBRAN KİŞİNE YARDIMDA BULUNULDU

Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Plaj Yolu Caddesi’nde bugün saat 13.00 sıralarında sahildeki kayalıklarda hareketsiz yatan bir kişi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri hızla yönlendirildi.

KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonunda, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait ceset, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu’na götürüldü. Olayla ilgili olarak inceleme devam ediyor.