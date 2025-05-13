Şahin: Bu Yayınlar Haksızlıktır

PKK’NIN SILAH BIRAKMA KARARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararı sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı. Şahin, sürece liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ VE MEDYA SORUMLULUĞU

Şahin, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine dair değerlendirmesinde, bu hedefin sadece güvenlik politikası olmadığını, aynı zamanda milletin huzur ve güven içinde yaşama hakkına duyulan ortak bağlılığın bir ifadesi olduğunu belirtti. Şahin, bu hedefine sabır, netlik ve tavizsiz bir duruşla adım adım yaklaşılmakta olduğunu vurguladı. Toplumun bu hassas dönemde ortak akıl ve sorumluluk duygusuyla kenetlendiğini ancak bazı medya organlarının “gerçekle ilgisi olmayan, kasıtlı ve yönlendirici yayınlarla kamuoyunu yanıltma” çabalarının açık bir sorumsuzluk örneği olduğunu ifade etti. Bu tür yayınların, barışı kucaklayan Türk halkına yapılan büyük bir haksızlık olduğunu söyledi.

DEVLETİN YAPTIRIM KARARLILIĞI

Şahin, terörle mücadelenin sadece güvenlik birimlerinin değil; basının, sivil toplumun ve tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Devletin, yayıncılık etiğini ve toplumsal sorumluluğu yok sayan içeriklere karşı gerekli tüm idari ve hukuki yaptırımları kararlılıkla uygulayacağını duyurdu. “Milletimizin vicdanı provokasyonlara değil, hakikate kulak verir” diyen Şahin, huzur, güven ve toplumsal istikrara katkı sunan yayıncılık anlayışının her türlü takdiri hak ettiğini belirtti.