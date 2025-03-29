Şahin’den Özgür Özel’e Boykot Tepkisi

BAŞKAN ŞAHİN’DEN BOYKOT ÇAĞRILARINA SERT TEPKİ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Maltepe mitingindeki boykot çağrılarına tepki gösterdi. Şahin, “Televizyonların yayın akışına müdahale ederek ‘son 2 dakika, son 3 dakika’ diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez,” şeklinde bir açıklama yaptı.

YERLİ VE MİLLİ MEDYA AMACI

Şahin, yerli ve milli medya kuruluşlarının hedef gösterilmesinin bu kurumlarda çalışan binlerce emekçiyi ve ailelerini doğrudan etkilediğini belirtti. Bu tutumu “baskı ve zulüm” olarak nitelendiren başkan, bu tür söylemlerin yayılmasının açıkça suç olduğuna dikkat çekti.

RTÜK’ÜN HUKUKİ YETKİSİ

Şahin, RTÜK olarak görevlerinin başında olduklarını ve hukuk çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. “Tüm baskılara rağmen yayın akışını değiştirmeyen ve basın özgürlüğünü savunan medyamıza teşekkür ederiz. Bu tutumlar, demokrasimizin ve halkımızın doğru bilgilendirilmesinin teminatıdır,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, günlerdir “özgür basın” nutukları atanların riyakârlığını bir kez daha gördüklerini belirtti.

Şahin, “Ülkemizin gözbebeği olan yerli ve millî medya kuruluşlarımız ile özel ve kamu teşebbüslerini boykot adı altında hedef göstermek, bu kurumlarda çalışan binlerce emekçiyi ve ailelerini doğrudan hedef almak, özgürlük değil en hafif tabirle baskıdır, zulümdür!” dedi. Bu tür söylemlerin canlı yayınlarla ya da sonradan haberler ve bant yayınları ile yayılmasının açıkça suç teşkil ettiğini belirtti. RTÜK olarak her türlü baskıya rağmen kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini yineledi.