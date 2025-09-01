“Şahin: RTÜK Algı Operasyonlarına Maruz Kalıyor”

RTÜK BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, NSosyal platformundaki hesabında yaptığı açıklamada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun meşruiyetinin ve gücünün yasalardan kaynaklandığını belirtti. Şahin, RTÜK’e yönelik bir algı operasyonunun daha yaşandığını ifade ederek, bazı kişilerin ekranlarda ve klavye başında RTÜK’ü suçlayarak gerçekleri göz ardı ettiklerini ve haksız yargılama yapmaya çalıştıklarını dile getirdi. Yayıncı kuruluşların yayın yapacakları yasal ve etik çerçevenin net olduğunu vurguladı.

YAYIN DURDURMA CEZASI AÇIKLAMA

Şahin, Tele1 Televizyonu’na daha önce yapılan yapıcı uyarılara rağmen, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yer alan “Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmünün ihlali nedeniyle 5 gün geçici yayın durdurma cezası verildiğini bildirdi. Şahin, sosyal medyada ve ekranlarda RTÜK’ü hedef alanlara şu soruları yöneltti: “Sizler için ilgili cezaya konu olan, ’15 Temmuz bir İslamcı darbe girişimiydi.’, ‘Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır.’ gibi ifadeler basın ve düşünce özgürlüğü mü? Bu sözler sorumlu yayıncılık ve toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmemek midir?”

KAMUOYUNA SAYGI

Ayrıca Şahin, “Devlete ve millete karşı yapılan hain darbe girişiminin bastırılmasıyla ilgili bile ‘Ben 15 Temmuz’da kutlanacak bir an görmüyorum.’ diyenlere eleştiri getiremeyenlerin RTÜK’ü hedef almalarını anladık” dedi. Şahin, konunun aslında basın özgürlüğü, ifade hürriyeti veya gazetecilik ile ilgili olmadığını, “Yeter ki bu iktidar gitsin, gerekirse darbe olsun.” mantığına dayandığını vurguladı. Memleket meselelerinin iktidardaki partiyi gözeterek yorumlandığını ifade eden Şahin, yasaları uygulayan RTÜK’e yönelik saldırıların etkisiz olduğuna dikkat çekti. RTÜK’ün, Anayasa, kanun ve yönetmeliklerden aldığı güçle görevine devam edeceğini belirtti ve kamuoyuna saygıyla duyurdu.