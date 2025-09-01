Şahin: RTÜK’e Yönelik Algı Haksızdır

RTÜK BAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya platformu NSosyal üzerinden bir açıklama yaparak, RTÜK’ün yasalardan gelen meşruiyetine ve gücüne yönelik yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Şahin, ekranlarda ve klavyelerde RTÜK’ü itham edenlerin, gerçekleri göz ardı ederek yargısız infaz yapmaya çalıştığını aktardı. Yayıncı kuruluşların, yasal ve etik çerçevede nasıl yayın yapacağı konusunda net bir takvim olduğunu da vurguladı.

TELE1 TELEVİZYONUNA YAPTIRIM UYGULANDI

Şahin, Tele1 Televizyonu’na kıyasla, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesindeki kuralı ihlal ettiği gerekçesiyle 5 gün geçici yayın durdurma müeyyidesi uygulandığını duyurdu. Bu madde, “Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” ifadesini içermektedir. Şahin, sosyal medyada ve ekranlarda RTÜK’ü hedef alanlar için çeşitli sorular yönelterek, “Sizler için ilgili cezaya konu olan, ’15 Temmuz bir İslamcı darbe girişimiydi.’, ‘Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır.’ gibi ifadeler basın ve düşünce hürriyeti midir?” diye belirtti.

TARTIŞMALARIN NEDENİ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL

Şahin, “Devlete ve millete karşı yapılan hain darbe girişiminin bastırılmasıyla ilgili bile ‘Ben 15 Temmuz’da kutlanacak bir an görmüyorum.’ cümlesini kuranlar, yasaları uygulayan ve milletin hukukunu koruyan RTÜK’ü hedef alıyor.” sözleriyle bu durumu eleştirdi. RTÜK Başkanı, asıl konunun basın özgürlüğü, ifade hürriyeti veya eleştiri hakkı değil, “Yeter ki bu iktidar gitsin, gerekirse darbe olsun.” mantığı olduğunu belirtti. Yasaları uygulayan RTÜK’e yapılan saldırıların beyhude olduğunu da ekledi.

RTÜK GÖREVİNİ DEVAM ETTİRECEK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Anayasa, kanun ve ilgili yönetmeliklerden aldığı güçle görevini sürdürmeye devam edecektir. Şahin, bu çerçevede kamuoyuna saygıyla duyurduklarını ifade etti.