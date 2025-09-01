Şahin: RTÜK’e Yönelik Algı Operasyonları Boş

RTÜK BAŞKANI, ALGILARLA MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı açıklamada, RTÜK’ün meşruiyetinin ve gücünün yasalardan kaynaklandığını ifade etti. Sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, RTÜK’ü hedef alan bir algı operasyonu ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Şahin, bazı kişilerin RTÜK’ü eleştirdikleri en iyi yaptıkları işi yaparak, gerçekleri göz ardı ettiklerini ve haksız yere eleştirilerde bulunduklarını aktardı. Şahin, yayıncı kuruluşların yasal ve etik kurallar çerçevesinde nasıl yayın yapacaklarının net olduğunu vurguladı.

TELE1 TELEVİZYONU’NA YAYIN DURDURMA CEZASI

RTÜK Başkanı, Tele1 Televizyonu’na daha önceki yapıcı uyarılara rağmen, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yer alan “ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” ilkesine aykırı hareketlerinden dolayı 5 gün geçici yayın durdurma cezası uygulandığını açıkladı.

Şahin, sosyal medyada ve televizyon ekranlarında RTÜK’ü hedef alanlara, “Sizler için ilgili cezaya konu olan, ’15 Temmuz bir İslamcı darbe girişimiydi.’, ‘Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır.’ gibi ifadeler basın ve düşünce hürriyeti midir?” şeklinde sorular yöneltti. Ayrıca, “Devlete ve millete karşı yapılan hain darbe girişiminin bastırılmasıyla ilgili bile ‘Ben 15 Temmuz’da kutlanacak bir an görmüyorum.’ diyenlerin yasaları uygulayan RTÜK’ü hedef alması anlaşılır bir durumdur” ifadesini kullandı.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE SORUMLU YAYINCILIK

Şahin, basın özgürlüğü ve ifade hürriyetine dair tartışmaların aslında mevcut yönetimin devrilmesi amacı güttüğünü belirtti. “Çünkü konu, ‘Yeter ki bu iktidar gitsin, gerekirse darbe olsun.’ anlayışıdır” diyerek, iktidar değişikliğinin kamu meselelerini nasıl etkilediğini vurguladı. RTÜK’ün, Anayasa ve ilgili yasalar çerçevesinde görevini sürdürmeye devam edeceğini belirten Başkan Şahin, kamuoyuna bu durumu saygıyla duyurdu.