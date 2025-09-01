Şahin: RTÜK’e Yönelik Algılar Beyhude

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN’DEN AÇIKLAMALAR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, RTÜK’e yönelik yürütülen algı operasyonlarına dikkat çekti. “Meşruiyetini ve gücünü yasalardan alan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak yine bir algı operasyonu ile karşı karşıya olduğumuzun bilincindeyiz” diyen Şahin, bazı kişiler tarafından RTÜK’ü haksız yere itham edenlerin, gerçekleri görmezden geldiğini ve yargısız infaz yapma çabasında olduklarını belirtti. Yayıncı kuruluşların yasal ve etik çerçevelerde yayın yapmalarının net olduğunu vurguladı.

TELE1 TELEVİZYONU’NA YAYIN DURDURMA CEZASI

Şahin, Tele1 Televizyonu’na yönelik olarak, “Israrlı yapıcı uyarılara rağmen 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesindeki ‘Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz’ hükmünün ihlali dolayısıyla 5 gün geçici yayın durdurma müeyyidesi uygulandı” diye açıkladı. Sosyal medyada ve medya organlarında RTÜK’ü hedef alanlara bazı sorular yöneltirken, “Bu tür ifadeler basın ve düşünce hürriyeti midir?” şeklinde sorguladı.

YASALARI UYGULAMAK GEREKEN BİR KONU

Şahin, devlete ve millete karşı yapılan hain darbe girişiminin bastırılmasıyla ilgili görüşlerini dile getirenlere eleştiri getiremeyenlerin, yasaları uygulayan RTÜK’ü hedef almalarının nedenini iyi anladıklarını belirtti. “Çünkü burada bahsedilen konu basın özgürlüğü, ifade hürriyeti değil; asıl konu, ‘Yeter ki bu iktidar gitsin, gerekirse darbe olsun’ mantığıdır” ifadelerini kullandı. Memleket meselelerini iktidardaki partiye göre yorumlayanların, RTÜK’e yönelik saldırılarının anlamının olmadığını vurguladı.

RTÜK’ÜN GÖREVİNE DEVAM EDECEĞİ

“Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Anayasa, kanun ve ilgili yönetmeliklerden aldığı güçle görevine devam edecektir” diyerek kamuoyuna bu ihtarın altını çizen Şahin, durumu saygıyla duyurdu.