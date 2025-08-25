Şahsın Kuran-ı Kerim’e Hakaretleri Yakalandı

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Sosyal medya platformlarında yayımlanan görüntülerde, Kuran-ı Kerim’e saldırılarda bulunan ve kendi kızına cinsel saldırıda bulunduğunu kabul eden bir kişi hakkında işlem başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu kişinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, toplumun güvenliğini tehdit eden bireyleri adalete ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

SIBER SUÇLAR SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan bir şahsın 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden görüntüleri yer almıştır.” Bu görüntüler üzerine, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından inceleme gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda şahsın kimliği Y.T.N. olarak belirlenmiş ve Ankara’da yakalanmıştır. Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adaletin önüne getirmeye devam edeceğiz.