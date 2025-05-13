Sahte Araç Kiralama Sitesiyle Dolandırıldılar

DOLANDIRICILARIN SON OYUNU KOCAELİ’DE BOZULDU

Son gelişmelere göre, Kocaeli’de dolandırıcılık faaliyeti meydana geldi. Araç kiralama internet sitesi aracılığıyla dolandırılan vatandaşlar, durumu hemen polise bildirip şikayetçi oldu. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, İ.Ö., O.G. ve T.G. isimli şahısların liderlik yaptığı bir çetenin, sahte araç kiralama sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Çetenin, toplamda 122 kişiyi mağdur ederek yaklaşık 180 milyon TL’lik parayı elde ettiği belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 6 Mayıs’ta düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla 109 şüpheliden 101’ini gözaltına aldı. Operasyonlar, yurt içinde birçok şehirde gerçekleştirildi. Üç şüphelinin yurt dışında olduğu ve beş şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLERİN SAYISI

Yapılan operasyonlar sonucunda Kocaeli, Hakkari, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Ankara, Ordu, Tokat, Antalya, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Eskişehir, İstanbul ve Kırıkkale’de şüpheliler yakalandı. 9 Mayıs’ta adliyeye sevk edilen 52 şüpheli tutuklanırken, 49 kişi arasında 45’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.