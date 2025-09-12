Gündem

Sahte Bomba İhbarları Gözaltına Alındı

sahte-bomba-ihbarlari-gozaltina-alindi

SON DÖNEMDE İHBARELERİN ARTIŞI

Son 4 günde 6 uçak seferine yönelik toplam 6 sahte bomba ihbarı yapıldı. Bu asılsız ihbarlar, Adıyaman, Batman, Sivas, Konya, Gaziantep ve Çukurova havalimanlarına sabit hat üzerinden gerçekleştirildi. İhbarlar üzerine emniyet istihbarat ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi ortak bir çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Çalışmalar sonucunda, ihbarların bir şahıs tarafından yapıldığı Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı ekipleri tarafından belirlendi. Şüpheli, İstanbul’da yakalandı.

KLONLAMA DURUMU BELİRLENDİ

Şüphelinin telefonu üzerine yapılan inceleme ve sorgulama neticesinde, telefonunun klonlandığı ve ihbarların başka kişiler tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Bu gelişmeler sonrası, ihbarları gerçekleştiren toplam 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’inin 18 yaşından küçük olduğu belirlendi. Bu 5 çocuktan 2’si “tehdit, şantaj, kişisel verileri çalmak” suçlarından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

