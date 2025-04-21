Sahte Diploma Soruşturmasında Yeni Gelişme

DIPLOMA İDDİALARIYLA İLGİLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki iddialar üzerine bir soruşturma yürütüyor. Bu kapsamda, başsavcılık, 27 şüpheliyi ifadelerine başvurmak amacıyla emniyete davet etti.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğunu belirten ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan raporda tespit edilen sahtecilik iddiaları üzerine “resmi belgede sahtecilik” suçu kapsamında soruşturma açmıştı. Ekrem İmamoğlu, bu süreç dahilinde savcılığa ifade vermiş durumda.

ÜNİVERSİTE YAZISI VE İPTAL KARARLARI

Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi’ne gönderdiği yazıda, İmamoğlu’nun diplomasının dayanak gösterilmesiyle hukuka aykırı bir işlem yapılmaması için gerekli adımların bir an önce atılmasını talep etti. İstanbul Üniversitesi ise 18 Mart’ta yaptığı açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu’nun da bulunduğu 28 kişinin diplomalarının “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptaline karar verildiğini duyurmuştu.