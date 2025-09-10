Sahte E-İmzalarla Kamuya Sızdılar

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan ihbar üzerine bir soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, kamu görevlileri adına sahte e-imzalar üretilerek çeşitli kamu kurumlarının sistemlerine izinsiz erişim sağlandığı, ayrıca sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlendiği tespit edildi. Soruşturma sonucunda 37’si tutuklu olmak üzere toplam 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı ve dava açıldı.

İLK İDDİANAMEDE YER ALAN SANIKLAR

İlk iddianamede 134 sanık için “ÖSYM Kanunu’na muhalefet”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Bilişim sistemine girme” ve “Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” gibi suçlamalarla 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İkinci iddianamede ise 65 sanık hakkında, aynı suçlardan 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianameler, Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DAVA SÜRECİ VE İLK DURUŞMA

Davanın ilk duruşması, 12 Eylül Cuma günü Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. İddianamede, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarının kopyalanması ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üretilmesi ile izinsiz erişim sağlanarak sürücü belgesi ve sahte diplomaların düzenlenmesine dair tüm detaylar yer aldı.

İDDİANAMEDEKİ ŞAHSİYETLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, başkan yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ve toplamda 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları ile personellerinin elektronik imzalarının kopyalandığı belirtildi. Ayrıca, hukukçudan psikoloğa, öğretmenden eczacıya kadar birçok kişinin usulsüz işlemlerle akademik unvan elde ettiği ifade edildi.

PADİŞAH TORUNU DA İDDİANAMEDE BULUNDU

Soruşturma kapsamına, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’in dördüncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun da dahil olduğu belirlendi. Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü’nden yasa dışı mezuniyet kayıtları oluşturulduğu tespit edildi. İddianamede YÖK Başkanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada, şahsın herhangi bir mezuniyet kaydının mevcut olmadığı belirtildi. Osmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Kişisel verilerimi kullanarak adımı taşıyan sahte belgeler üreten ve bu organizasyonun içinde yer alan herkes hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.”

SAHTE DİPLOMA SİSTEMİ

İddianamede, sanıkların bazı elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarının Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve kimlik kartları kullanarak kamu kurumları adına elektronik imza başvuru ve üretiminde bulunduğu belirtildi. Bu sahte e-imzalar ile sistemlere izinsiz erişim sağlanıp, birçok yasa dışı işlem gerçekleştirildi, sahte mezuniyet belgeleri oluşturularak YÖKSİS’e eklendi ve bazı sınav sonuçları başarısız durumdayken değiştirilerek başarılı hale getirildi.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN DİPLOMALARI

İddianamede, sanıkların, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatların listelerine ulaşıp, üniversite kayıtlarının silinmesinin ardından, vefat eden avukatların yerine diğer kişilerin kaydedildiği belirtildi.