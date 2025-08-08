Sahte Ehliyet İçin Gündem Maddeleri

SAHTE EHLİYET SKANDALI

Sahte diploma skandalının ardından şimdi de e-Devlet onaylı sahte ehliyet satan kişiler gündeme geliyor. Yine de yetkililer, “sınavsız ehliyet alınamaz” sözleri ile uyarılarda bulunsa da, internette sahte sürücü kursları üzerinden ehliyet alım satımı yapıldığı görülüyor. Dolandırıcılar, gerçek sürücü kurslarının isimlerini ve reklamlarını kullanarak sahte ilanlar hazırlıyor.

SINAVSIZ VE HIZLI TESLİMAT

İlanların içeriğinde, “Sınavsız, okuma yazması olmayan, sürekli sınavları geçemeyen herkes için şartsız koşulsuz ehliyet almak isteyen mesaj atsın” ifadeleri yer alıyor. Bu sahte ilanlarda, ehliyetlerin sadece 12 gün içinde teslim edileceği vaadinde bulunuluyor.

E-devlet onaylı olduğu iddia edilen sahte ehliyetler için 20 bin lira ile 80 bin lira arasında bir ücret isteniyor. Ayrıca, sınavsız ehliyet almak isteyenlerin yerine başka kişilerin sınavlara sokulduğu öne sürülüyor. Bu dolandırıcılar, sınavsız ehliyet sahibi yaptıkları kişileri sosyal medya hesaplarında paylaşarak güven kazanmaya çalışıyor.