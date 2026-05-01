Sahte Hakim-Savcı Kartıyla Tehdit Olayında Soruşturma Başlatıldı

İstanbul’un Ataşehir bölgesinde, iki sürücü arasında bir park yeri yüzünden tartışma meydana geldi. Söz konusu olay, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.

Olayın görüntüleri ihbar olarak değerlendirildikten sonra, İ.E.’nin hakim veya savcı olarak görev yapmadığı anlaşıldı. Ayrıca, belirtilen ‘Hakim-Savcı’ ibaresine sahip kartın sahte olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İ.E. ve O.O.G. hakkında ‘Tehdit’, ‘Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi’ ve ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlamalarıyla soruşturma sürecini başlattı.

TARTIŞMA KAMERADA

Olay, O.O.G. tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çekimlerde, İ.E.’nin elindeki sahte kartı göstererek ‘Ben sana yapacağımı biliyorum’ dediği anlar net bir şekilde görünüyor.

BAKAN GÜRLEK’TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bugün İstanbul Ataşehir’de meydana gelen olayda; yargı mensubu olmadığı hâlde ‘hâkim/savcı’ sıfatını kullanarak bir vatandaşımızı tehdit eden şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır.

Hâkimlik ve savcılık mesleği, hukuk devletinin teminatı ve milletimizin adalet duygusunun en güçlü güvencelerinden biridir. Hiç kimse bu sıfatı istismar ederek kendisine nüfuz devşiremez.

Adalet teşkilatının adını kullanarak toplumsal huzuru bozmaya çalışanlara asla müsamaha gösterilmeyecek; yargı teşkilatımızın saygınlığını hedef alan her türlü girişime karşı gerekli tüm adli ve idari işlemler kararlılıkla yürütülecektir. Hukukun üstünlüğünü, yargı mensuplarımızın onurunu ve vatandaşlarımızın haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

