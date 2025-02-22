Sahte İçki Kurbanlarının Sayısı Artıyor

SAHTE İÇKİ KAYNAKLI CAN KAYIPLARI ARTMAKTADIR

Sahte içki nedeniyle yaşanan can kayıpları devam ediyor. Dün gerçekleştirilen açıklamada, başkent Ankara’da sahte içki kaynaklı 63 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verilmişti. Yine yapılan açıklamalarda, 36 kişinin yoğun bakımda tedavi edildiği bildirildi. Son olarak, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle sahte içki faciasında vefat sayısı 65’e ulaştı. Aynı zamanda hastanelerde entübe olanlerin sayısının 15 olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 60 olduğu da belirtiliyor.

SAHTE İÇKİ ÜRETİCİLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreticileri ve satıcılarına karşı kapsamlı bir çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren bu süreçte, ekipler Ankara merkezli olarak Konya, Düzce, Eskişehir, Niğde, İzmir ve İstanbul’da 7 ilde toplam 56 operasyon gerçekleştirdi.

GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Bu operasyonlar sırasında toplam 155 şüpheli gözaltına alındı. 35 kişi tutuklanırken, 37 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlar sonucunda, piyasa değeri toplamda yaklaşık 150 milyon lira olan 19 bin 935 şişe sahte içki, 7 etil alkol damıtma kazanı, 240 ton sahte içki yapımında kullanılan etil ve metil alkol ile 7 bin 63 sahte içki yapımında kullanılan materyal ele geçirildi.