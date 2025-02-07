Sahte İçki Ölümleri İstanbul ve Ankara’da Arttı

ANKARA VALİSİ’DEN SAHTE İÇKİ UYARISI

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte sahte içki nedeniyle 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı. Vali Şahin, Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliği’nin açılışında yaptığı konuşmada, son günlerde Ankara’da sahte içkiye bağlı ciddi ölüm olaylarının yaşandığını belirterek, bu durumun kendilerini derinden üzdüğünü ve daha fazla teyakkuz haline geçtiklerini ifade etti. Sahte alkollü içecek üretenlerle mücadelede kolluk kuvvetlerinin aralıksız çalıştığını ve denetimlerini sürdürdüğünü vurgulayan Şahin, gıda denetim birimlerinin de bu çalışmalara katıldığını bildirdi. Bu kapsamda toplamda 102 ton etil ve metil alkolün ele geçirildiğini, bunun 62 tonunun Düzce ve Konya’dan, yaklaşık 40 tonunun ise il sınırları içinde elde edildiğini anlattı.

SAHTE ALKOLÜN TEHLİKELERİ

Şahin, “Bizim için burada dikkat çekici ve çok üzücü olan şey ise maalesef bu sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiştir. Şu anda halihazırda 20 kişi de hastanelerimizde yoğun bakımda tedavi altındadır” dedi. Ayrıca sahte alkol üreten ve satan 32 kişi hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 13’ünün tutuklandığını, 17’sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti. Vatandaşlara alkolden uzak durmaları yönünde çağrıda bulunan Şahin, “Alkol hem sağlığımız hem geleceğimiz açısından uygun olmayan zararlı bir madde. Hele sahte alkol, hayata kasteden bir madde. Dolayısıyla alkol kullanılmamasını ama kullanılacaksa da mutlaka yetkili satıcılardan ve bilinen yerlerden alınması, aksi takdirde üzücü manzaralarla karşılaşmış oluyoruz” diye konuştu. Vatandaşlardan sahte alkollü içecek satan kişileri ihbar etmelerini isteyen Şahin, bu konuda verecekleri desteğin çok kıymetli olacağını açıkladı.

İSTANBUL’DA SAHTE İÇKİ KAYIPLARI

Sahte içki sorunu İstanbul’da da devam ediyor. Megakentte 14 Ocak – 6 Şubat tarihleri arasında sahte içki nedeniyle 70 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül, sahte ve kaçak alkolle mücadele hakkında bilgi vererek, “Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında 190 şahıs yakalandı, 11’i tutuklandı, 86 bin 274 litre sahte-kaçak alkol ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemizde 371 denetimde 126 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen tüm bu kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle 259 milyon lira vergi kaybı önlendi” ifadelerini kullandı.