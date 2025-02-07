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Sahte İş İlanlarıyla Kadınlara Tuzak Operasyonu

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FÜHSAT ÇETESİNİN ÇÖKERTİLMESİ

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet aracılığıyla yüksek maaşlı sahte iş ilanları yayınlayarak kadınları tuzağa düşüren ve onları kente getirip fuhşa zorlayan bir çeteye karşı harekete geçti. Bu çetenin aynı zamanda uyuşturucu kuryeliği yaptırdığı bildirilmekte.

TEKNİK TAKİP VE OPERASYONLAR

Üç aylık bir teknik takip sürecinin ardından, Bitlis, Van ve Antalya’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı ve çetenin elinden kurtarılan 12 kadın tespit edildi. Yapılan ev ve araç aramalarında ise, bir tabanca ile tabancaya ait 13 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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