Sahte Kanser İlaçları: Hücre-10 Operasyonu Başarısı

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da sahte kanser ilacı üreten organize suç örgütüne karşı düzenlenen “Hücre-10” operasyonunda 8 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 6’sının tutuklandığını duyurdu. Yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar lira olan sahte ilaçlar, 5 milyon sahte ürün ile çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN SAHTE İLAÇLAR

Operasyon sırasında 5 milyon sahte ilaç, 100 bin boş ilaç kutusu, 32 bin marka etiketi, sahte ilaç yapımında kullanılan 9 dolum makinesi, 350 kilogram toz hammadde ve 60 adet tıbbi malzeme ele geçirildi. Bunun yanı sıra 2 şüpheli için adli kontrol kararı verildi.

MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, organize suç örgütlerine karşı verilen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti ve “İnsanlıktan nasibini almamış bu çetelere karşı operasyonlarımız devam edecek” ifadesini kullandı. Operasyon, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde 4 depo ve bir imalathanede sahte kanser ilaçları üretildiği tespit edildi. Şüpheliler hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde sahte ilaç üretimi yapmak suçlarından soruşturma başlatıldı.