Sahte Sağlık Raporu İddiası: 750 TL’ye Hallederiz

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, iki sürücü kursu ile ilgili muayene yapılmadan sağlık raporu düzenlendiği iddialarıyla soruşturma başlattı.Bu iddialar, Millî Eğitim Bakanlığı’na sunulan bir dilekçede çeşitli güvenlik ihlalleriyle birlikte yer aldı.

SURÜCÜ KURSUNDA AÇIKLAMA YAPILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdamla Sürücü Kursu ve Altancan Sürücü Kursu hakkında, ehliyet başvurularında muayene yapılmadan sağlık raporu alınması iddiasıyla inceleme başlattı. İddialara göre, 7 Mart 2025’te ehliyet almak amacıyla Altancan Sürücü Kursu’na kayıt yaptıran bir kursiyere “Hiçbir yere gitmene gerek yok, biz 750 TL’ye sağlık raporunu alırız” teklifinde bulunuldu. Kursiyer, bu teklifi başlangıçta “güncelleme işlemi” olarak algılayarak kabul ettiğini belirtti. Olayın yargıya taşınmasının ardından banka dekontu, WhatsApp yazışmaları ve e-Nabız çıktısı savcılığa sunuldu. Ayrıca, kursiyer, raporun tanımadığı Dr. Harun Kaya adına düzenlendiğini ve bu raporun iade talebinin kurs sahibi ve kendini ortağı olarak tanıtan kişi tarafından reddedildiğini bildirdi.

DOKTORUN İMZASI SORUŞTURULUYOR

Cumhuriyet’in haberine göre, raporda imzası bulunan doktorun belgeyi düzenleyip düzenlemediği veya elektronik imzasının kötüye kullanılıp kullanılmadığı da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Kursiyer, diğer kursiyerlerin de benzer yöntemlerle sağlık raporu aldığını belirterek, kursiyer listeleri, raporu düzenleyen doktorlar ve para transferlerinin incelenmesi durumunda çok sayıda kişiyi kapsayan bir ağın ortaya çıkabileceğini ifade etti. Millî Eğitim Bakanlığı’na sunulan dilekçede sahte sağlık raporu iddiaları ile birlikte eğitimlerdeki güvenlik ihlalleri de yer aldı.

GÜVENLİK İHLALLERİ DETAYLANDIRILDI

İddialar arasında, “27 Haziran 2025’te sınav güzergâhında tek eğitmenle üç eksik ekipmanlı öğrencinin aynı araçla trafiğe çıkarılması, okul çıkış saatlerinde güvenlik önlemleri alınmadan eğitim yapılması ve motor ile araçların döner kavşakta park edilerek eğitmenin kişisel işlerini halletmesi” gibi olaylar bulunuyor. Bunun yanı sıra, 28 Haziran 2025’te görevli komisyon yanında kasksız motor kullanılmasına dair iddialar da dilekçede yer aldı. Dilekçede, söz konusu tarihlerde okul içi ve dış parkur kamera kayıtlarının incelenmesi halinde bu ihlallerin tespit edilebileceği vurgulandı.