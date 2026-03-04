Sahte Savcı İçin Hapis Cezası İstemi Açıklandı

İSTANBUL’DA İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, köpeğiyle toplu taşıma aracında savcı olduğunu iddia ederek yolcuya “Seni öldüreceğim”, “Yobaz”, “Bir daha Türkiye’de barın bakalım” şeklinde ifadelerde bulunan Y.S. hakkında başlatılan soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede Y.S.’nin “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Söz konusu iddianame, inceleme için Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Yeni gelişmeler ışığında, Y.S. hakkında otobüs içinde tartıştığı kadın yolcu ve otobüs şoförüyle ilgili “hakaret” ve “tehdit” suçları nedeniyle de ayrı bir soruşturma yürütüldüğü bilgisine ulaşıldı.

SAVCI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ, KAYDI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplu taşıma aracında kendisini savcı olarak tanıtıp, sosyal medyada yayımlanan tehdit içeren video sonrası olaya el atmıştı. İlgili kadın hakkında “tehdit” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından resen soruşturma başlatıldığı ve tarafların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için emniyete talimat verildiği kaydedildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda gözaltına alınan Y.S.’nin Adalet Meslek Yüksekokulundan terk, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümünde ise aktif öğrenci olduğu belirlendi. Ayrıca, Y.S.’nin 18 yaşından küçük olduğu dönemde “iş yerinden ve kurumdan hırsızlık” suçuna karıştığı, “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, “tehdit”, “hakaret” ve “kasten yaralama” suçlarından da sabıka kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.S., İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiği aşamada, savcılık ifadesinin ardından tutuklandı.