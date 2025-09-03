Sahte Şeyhin 175 Milyon Lira Mal Varlığına El Konuldu

Diyarbakır’da Soruşturma Tamamlandı

Diyarbakır Bağlar’da ‘Kotekan Şeyhi’ olarak kendisini tanıtan Abdulletif Aslan ve yakınları hakkında yürütülen soruşturma nihayet tamamlandı. Elde edilen bilgilere göre, sahte şeyh, muskalar için 500, dualar için ise 300 lira talep ediyordu. Aslan’ın 175 milyon liralık mal varlığına da el konuldu. Kendisine yöneltilen iddiaları yalanlayan Aslan, mal varlığını ise eşinin savunmasına göre “mutfak masraflarından kısarak” elde ettiklerini belirtti.

Muska ve Dua İçin Fiyatlar Belirlendi

Habertürk’ten alınan bilgilere göre, Abdulletif Aslan, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde “dergah” olarak tanıttığı işletmesinde mensen, muska ve dua talep ediyordu. İşyerinin etrafında güvenlik kameraları bulunurken, bu adreste her gün yüzlerce kişi çeşitli hizmetler almak için sıraya girmekteydi. Yapılan operasyon kapsamında, dan kaçakçılığına dair birçok belge, Arapça mühürler ve sıra fişleri ele geçirildi.

MASAK Raporu İle Ortaya Çıkan Gerçekler

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 yılında soruşturmayı başlangıçta takipsizlikle sonuçlandırdı. Ancak, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor sonrası soruşturma yeniden başlatıldı. Raporda, 2019-2023 yılları arasında Abdulletif Aslan’ın hesaplarında büyük miktarda para hareketliliği olduğu tespit edildi. Ayrıca, Aslan’a ait birçok gayrimenkul ve araç bulunduğu, eşi ve çocukları ile ilgili de önemli mal varlıklarının varlığı belirlendi. Bu mal varlıklarının, Aslan’ın akrabaları ve müritlerinin çocukları üzerine geçirildiği de ortaya çıktı.

İddiaları Yalanladı, Aile Savunma Yaptı

Abdulletif Aslan, yaptığı açıklamada, “Hiç kimseden muska veya dua için para almadım. Medrese için insanlar gönüllü yardım etti” şeklinde ifade verdi. Buna karşılık, yapılan incelemelerde Aslan’ın muska için talep ettiği “500 lira” bilgisi de elde edildi. Eşi, ev, tarla ve bağların “mutfak harçlıklarını biriktirerek” alındığını öne sürerken, bazı görüşmelerde Aslan’ın 500 lira talebi tespit edildi. Oğul C.A. ise hesap hareketlerini “Gazze’ye ve Afrika’daki su kuyularına yardım toplamak” olarak savundu, ancak soruşturma dosyasında bunun için yasal bir yetkileri olmadığı vurgulandı.

175 Milyon Liralık Mal Varlığı Tespit Edildi

Hazırlanan iddianamede, Abdulletif Aslan’ın dolandırıcılık faaliyeti üzerinden kazanç elde ettiği, bu geliri taşınır ve taşınmaz mal varlığına dönüştürdüğü belirtildi. Şüphelilerin 175 milyon lira değerinde mal varlıklarına sahip oldukları ifade edildi. İddianamede, din duygularını istismar ederek dolandırıcılık suçunu işledikleri ve Abdullah G.’nin de suçu örtbas etmek için hesaplarını Aslan’a tahsis ettiği vurgulandı. Abdulletif Aslan ile oğlu C. Aslan için 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı, diğer sekiz şüpheli hakkında ise toplam değerleri aklama suçundan 7 yıla kadar hapis talep edildiği öğrenildi. Dava, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde aralık ayında görülecek.