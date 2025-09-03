Sahte Şeyhin 175 Milyon Lira Mal Varlığına El Konuldu

DAVA SÜRECİ TAMAMLANDI

Diyarbakır Bağlar’da “Kotekan Şeyhi” olarak bilinen Abdulletif Aslan ve yakınları hakkındaki soruşturma sona erdi. Yapılan incelemelerde, Aslan’ın muska için 500 lira, dua için de 300 lira talep ettiği belirlendi. Elde edilen kanıtlarla birlikte sahte şeyhin 175 milyon liralık mal varlığına el konduğu açıklandı. Abdulletif Aslan, hakkındaki suçlamaları reddederken, eşi ise mal varlıklarını “mutfak masraflarından kısarak” biriktirdiklerine dair savunmada bulundu.

SÖZDE ŞEYHİN İŞLETMESİ

Habertürk’ten Veysi İpek’in haberine göre, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kendisini “Kotekan Şeyhi” olarak tanıtan Abdulletif Aslan, işyerinde her gün yüzlerce kişinin muska ve dua almak için sıraya girdiği bir ortam oluşturmuştu. Bina etrafında güvenlik kameraları bulunduran Aslan’ın dergahı olarak tanıttığı işyeri, yapılan operasyonlar çerçevesinde sıra fişleri, Arapça mühürler ve çeşitli belge ve dokümanlarla donatıldığı tespit edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 yılına ait soruşturmayı uzun bir süre takipsizlikle sonuçlandırdı. Ancak, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen rapor ile tekrar soruşturma başlatıldı. Bu raporda; Abdulletif Aslan’ın hesaplarında yüz binlerce liralık para giriş-çıkışının yaşandığı, nakit işlemlerinde ciddi bir hareketliliğin olduğu belirtildi. Aslan’ın üzerine kaydedilmiş birçok gayrimenkul ve araç olduğu, eşi ve çocuklarının resmi bir gelirleri olmamasına rağmen zengin varlıklara sahip oldukları kaydedildi. MASAK raporunda, bazı mal varlıklarının Aslan’ın yakınları ve müritlerinin çocuklarının üzerine geçirildiği de belirtildi.

Abdulletif Aslan, ifadesinde “Hiç kimseden muska veya dua için para almadım. Medrese için insanlar gönüllü yardım etti” açıklamasını yaptı. Ancak incelemelerde, telefon görüşmelerinde muska için “500 lira” istediği belirlendi. Eşi, üzerine kayıtlı mal varlıklarını mutfak harçlıklarınden biriktirerek aldığını iddia etti. Fakat eşi de bazı görüşmelerde muska için aynı ücreti belirtti. Aile üyelerinden biri, hesap hareketlerini Gazze ve Afrika’daki su kuyularına yardım için toplandığını öne sürdü. Ancak soruşturma dosyasında, bu tür bağış toplamanın yasal bir yetkileri olmadığı vurgulandı.

İddianameye göre Abdulletif Aslan’ın dolandırıcılık faaliyetinde önemli bir gelir elde ettiği ve bu geliri kendisi ile yakınları üzerinden taşınır ve taşınmaz mal varlığı edinmek suretiyle ekonomik sisteme entegre ettiği belirtildi. Bu durum, şahısların 175 milyon lirayı bulan mal varlıkları ile doğrulandığı ifade edildi. Ayrıca şüphelilerin suç gelirlerinin aklanması konusunda da bir arada hareket ettikleri kaydedildi. Abdulletif Aslan ve oğlu C. Aslan hakkında 17 yıla kadar hapis istemi ile dava açılırken, diğer 8 şüpheliye de suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama suçundan 7 yıl hapis cezası talep edildi. Dava, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde aralık ayında görülecek.