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Sahte Ürünler Listesi Güncellendi: 45 Ürün Eklendi

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GIDA GÜVENLİĞİNE YENİ GÜNCELLEMELER

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığın tehlikeye düşmesine yol açabilecek taklit ve tağşiş yapılmış gıdaların listesini güncelledi. Bu liste, bakanlığın resmi internet sitesinde halkla paylaşıldı. Yapılan denetimlerde, insan hayatını ve sağlığını tehdit eden şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürünlerin sayısı 6 artarak toplamda 201 oldu.

DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN TEHLİKELİ ÜRÜNLER

Konya’nın Emirgazi ilçesinde bulunan “Muhtar Hanımın Yeri” restoranında yapılan denetimlerde, Adana kebap ve köftede domuz etine rastlandı. Diğer denetimler sonucunda; bitkisel macun ve enerji içeceğinde de ilaç etken maddesi tespit edildi. Taklit ya da tağşiş yapılmış ürünlerin güncellenen listesi de bakanlık tarafından yayınlandı. Ürünlere eşdeğer değeri taşımayan farklı maddelerin karıştırıldığı ürün sayısı ise 21 artarak toplamda 977’ye yükseldi.

BAHARATLARDA VE DİĞER GIDA ÜRÜNLERİNDE TESPİTLER

Yapılan denetimlerde, baharatlarda yabancı maddeler ve çayda gıda boyası bulunduğu gibi; sucukta kanatlı eti ve köfte içerisinde sakatat da tespit edildi. Bu tespitler, gıda güvenliğini sağlamak adına yürütülen denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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